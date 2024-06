Selic no fim de 2024 segue em 10,50% ao ano, aponta Focus

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidir pela manutenção dos juros em meio ao processo de desancoragem das expectativas de inflação, o mercado manteve a projeção da Selic para 2024 para 10,50% ao ano no Relatório de Mercado Focus, mesmo patamar da última semana. Há um mês, a expectativa era de 10,00%. Considerando apenas as 70 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 também continuou em 10,50% ao ano.

O Copom decidiu manter a Selic em 10,50% ao ano na reunião da semana passada. Após o racha de maio e apesar da pressão do governo, o colegiado optou por uma decisão unânime para manter política monetária mais restritiva, sem alterar o balanço de riscos, mas oferecendo um cenário alternativo de projeções de inflação considerando a manutenção dos juros neste patamar ao longo de todo o horizonte relevante.

Ao justificar a decisão, o BC disse que a opção por interromper o ciclo de queda de juros se deu pelas incertezas no cenário global e por um cenário doméstico marcado pela resiliência na atividade, elevação de projeções de inflação e expectativas desancoradas. Por isso, a política monetária se manterá contracionista o tempo necessário para garantir a convergência da inflação à meta e também a ancoragem das expectativas.

No Relatório de Mercado Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 seguiu em 9,50%, ante 9,00% de um mês atrás. Considerando apenas as 69 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2025 também continuou em 9,50%.

Para 2026, a projeção seguiu em 9,00%, como já estava também há seis semanas. Para 2027, a estimativa também foi mantida em 9,00%, como já está há cinco semanas.