Samuel de Assis é eliminado na 'Dança dos Famosos'

A Dança dos Famosos foi ao ar na noite deste domingo, 23, no Domingão Com Huck. Lucy Alves, Amaury Lorenzo e Tati Machado se classificaram à fase seguinte, mas, na definição do eliminado, houve um empate entre Bárbara Reis e Samuel de Assis, os dois piores colocados.

Pelo critério de desempate, o voto da plateia, Bárbara Reis teve 69% da preferência do público. Samuel de Assis, com apenas 31%, foi o eliminado da semana.

A grande final da Dança dos Famosos, que deve contar com o retorno de todos os eliminados anteriores para a cerimônia, está prevista para o dia 7 de julho de 2024.

Classificação da Dança dos Famosos deste domingo

1. 118,0 pontos - Lucy Alves e Fernando Perrotti

2. 117,8 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo

3. 117,8 pontos - Tati Machado e Diego Maia

4. 117,5 pontos - Bárbara Reis e Vinicius Mello

5. 117,5 pontos - Samuel de Assis e Larisa Parison