Atlético-MG empata com o Fortaleza em casa e completa três jogos sem vencer no Brasileirão

Com um gol em cada tempo, Atlético-MG e Fortaleza empataram por 1 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes abriu o placar com um golaço no primeiro tempo, mas Paulinho evitou a derrota atleticana na etapa final.

O Atlético não consegue se reabilitar das duas últimas derrotas e está há três jogos sem vencer. Com 14 pontos, aparece no modesto décimo lugar.

O Fortaleza, que vinha de vitória, também alcançou 14 pontos, mas ocupa o 11º lugar por conta do saldo de gols (-3 a 1). Entretanto, volta a pontuar como visitante após duas derrotas.

Os dois times buscaram o ataque desde o começo. O Atlético chegou em chute de Gustavo Scarpa na esquerda da área, mas João Ricardo defendeu. Já o Fortaleza assustou com cabeçada de Renato Kayzer por cima do gol.

Depois de perder Saravia e Mauricio Lemos por lesões, o Atlético ainda viu o Fortaleza abrir o placar aos 24 minutos. Bruno Lopes recebeu na esquerda e finalizou da ponta da área, no ângulo oposto, para fazer um golaço. O gol foi checado pelo VAR para possível impedimento, mas validado.

Alisson Santana, do Atlético, ainda assustou no fim do primeiro tempo com chute de fora da área, mas foi defendido por João Ricardo.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético avançou ao ataque e teve duas finalizações perigosas. Uma com Battaglia, para outra bela defesa de João Ricardo, e outra com Alisson Santana, para fora. O Fortaleza respondeu com Pochettino, que chutou dentro da área, mas Everson saiu do gol para abafar e fez um milagre.

Até que aos 12 minutos, o Atlético empatou com belo gol de Paulinho. Ele recebeu na direita da área e dominou girando. Chutou cruzado e rasteiro para vencer João Ricardo e deixar tudo igual.

Scarpa quase virou o placar dez minutos depois. Após cobrança de falta rápida na direita, ele carregou e chutou colocado no canto oposto, mas a bola explodiu na trave. Palacios também levou muito perigo, mas a bola saiu por cima. Apesar das tentativas, o jogo terminou mesmo empatado.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para a 12ª rodada. Enquanto o Atlético visita o Internacional no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), o Fortaleza duela com o Palmeiras na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 FORTALEZA

ATLÉTICO - Everson; Mauricio Lemos (Rômulo), Bruno Fuchs e Igor Rabello (Mariano); Saravia (Alisson) (Palacios), Battaglia, Igor Gomes, Zaracho (Pedrinho) e Gustavo Scarpa; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Pedro Augusto, Hércules (José Welison) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Yago Pikachu (Calebe) (Pedro Rocha), Renato Kayzer e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Breno Lopes, aos 26 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rômulo, Bruno Fuchs e Igor Rabello (Atlético). Pochettino e Emmanuel Martínez (Fortaleza).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 1.089.269,92.

PÚBLICO - 20.089 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).