Com saída de Eliana, Celso Portiolli é escolhido para comandar SBT aos domingos

Eliana saiu do SBT - seu último programa na emissora foi ao ar na tarde deste domingo, 23. Mas como vai ficar a programação da emissora com a sua saída? A resposta é: muito parecida, ao menos nesse primeiro momento, mas com uma maior presença de Celso Portiolli.

Atualmente à frente de um programa com 2h15 de duração, ele terá, ao menos neste primeiro momento, o desafio de comandar a atração por sete horas, mais que o triplo do tempo.

O anúncio está sendo feito ao longo da programação do canal.

Como vai ficar a programação do SBT sem Eliana

11h15 - Domingo Legal

18h15 - Roda a Roda Jequiti

19h00 - Programa Silvio Santos (com Patricia Abravanel)

Como é a programação do SBT hoje, com Eliana

11h15 - Domingo Legal

15h30 - Programa Eliana

19h15 - Roda a Roda Jequiti

20h00 - Programa Silvio Santos (com Patricia Abravanel)

Mudanças na programação do SBT

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do canal, usou seu perfil no Instagram para falar sobre as decisões de antecipar as atrações comandadas por suas irmãs e estender a de Portiolli. "O SBT não poderia escolher ninguém que não tivesse a nossa essência e o nosso DNA para manter esse legado vivo e vibrante. Celso tem dado um show sem igual. Acreditamos que ele conquistou esse lugar no domingo com muita maestria", disse.

Ela também destacou que Patricia Abravanel teria relutado nos bastidores do canal em relação a assumir, de fato, o controle do Programa Silvio Santos em 2022: "Só quem convive com ela sabe de como foi difícil ela assumir esse lugar."

"Foi com muita lágrima, saudades do meu pai, vontade de agradar ao público que sempre foi dele, e fazer o programa que ele pediu para ela fazer, que hoje ela tem feito de forma maravilhosa o que ele sempre fez", disse a vice-presidente do SBT.