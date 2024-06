Polônia bate Cuba e encara seleção brasileira masculina de vôlei nas quartas da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei conheceu neste domingo o seu adversário nas quartas de final da Liga das Nações. O Brasil enfrentará a atual campeã do torneio, a Polônia, que jogará ao lado de seus torcedores, já que os jogos acontecerão em Lódz.

Apesar da Polônia aparecer com certo favoritismo no confronto, o Brasil tem boas lembranças contra o rival nas fases finais da Liga das Nações. Os poloneses foram os adversários da seleção brasileira na final de 2021, quando os comandados de Bernardinho ficaram com o título.

No entanto, em 2019, a seleção brasileira perdeu para a na disputa do terceiro lugar. No torneio em questão, o título ficou com a Rússia, maior vencedora da Liga das Nações, com duas conquistas.

Com a vitória sobre Cuba por 3 sets a 0, neste domingo, em Manila, nas Filipinas, a Polônia terminou a primeira fase da competição na segunda posição, apenas atrás da Eslovênia. O Brasil entrou no caminho dos poloneses por terminar em sétimo, à frente da Argentina, a última classificada.

No confronto entre eles na primeira fase, o Brasil levou a melhor e venceu por 3 sets a 1. A seleção de Bernardinho teve um cartel de seis triunfos e seis derrotas.

Os demais confrontos das quartas de final são entre: Eslovênia (1º) x Argentina (8º), Itália (3º) e França (6º) e Japão (4º) x Canadá (5º).