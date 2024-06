Bahia aproveita expulsão, vence o Cruzeiro de virada e segue 100% em casa no Brasileirão

Mesmo saindo atrás do placar, o Bahia segue 100% em casa no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, recebeu o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 11ª rodada, e venceu por 4 a 1. O time mineiro jogou com um jogador a menos desde os 24 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 1.

O Cruzeiro abriu o placar com Gabriel Veron, mas Thaciano empatou ainda no primeiro tempo. Após a expulsão de Marlon, Estupiñán, duas vezes, e Biel marcaram os gols da virada.

Com o resultado, o Bahia se recupera da derrota para o Flamengo, por 2 a 1, e chega a 21 pontos, brigando pelo topo com o próprio adversário carioca, que lidera com 24. Além disso, segue 100% em casa com cinco vitórias. O Cruzeiro, que estava há três jogos invicto, sendo duas vitórias e um empate, volta a ser derrotado. Segue com 17 pontos, fora do G-6.

O Bahia tentou pressionar nos primeiros minutos, mas foi o Cruzeiro quem abriu o placar rapidamente, aos 13 minutos. William deu lindo passe para Gabriel Veron. Ele limpou o marcador no lado direito, invadiu a área e chutou cruzado para fazer 1 a 0. O assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol.

O Bahia buscou não se abater muito com o gol para buscar o empate. Teve chance com Jean Lucas, que arriscou belo chute de fora da área, mas Anderson fez defesa ainda mais bonita.

Com o jogo parando muitas vezes, a arbitragem deu oito de acréscimos e depois dois adicionais. O Bahia conseguiu o empate aos 53 minutos, com Thaciano. Após cruzamento da direita, a bola desviou e Thaciano conseguiu cabecear na pequena área para deixar tudo igual.

A virada quase aconteceu na volta para o segundo tempo. Everaldo carregou da esquerda para o meio e finalizou muito forte, acertando a trave. O Cruzeiro podia ter respondido com Matheus Pereira, em chute da meia-lua, mas ele pegou muito mal.

Aos 24 minutos, a situação ficou ruim para o Cruzeiro. O árbitro foi chamado pelo VAR e expulsou o lateral-esquerdo Marlon, que acertou a canela de Gilberto com as travas da chuteira.

Com a vantagem numérica, não demorou muito para o Bahia virar o placar. Aos 32, após cobrança de falta rápida, Ademir foi acionado na direita, puxou para o pé esquerdo e cruzou na segunda trave. Biel ajeitou de cabeça e o colombiano Estupiñán apareceu na pequena área para completar.

Ainda deu tempo de mais dois gols do Bahia. Aos 45, Biel recebeu na entrada da área, deu lindo corte no marcador e tocou na saída do goleiro. Aos 51, Estupiñán marcou o segundo dele. Em rápido contra-ataque, Ademir disparou pela direita e tocou para o meio, encontrando Estupiñán, que deu um carrinho para completar.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a 12ª rodada. Às 19h, o Cruzeiro recebe o Athletico-PR no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Um pouco mais tarde, às 21h30, o Bahia duela com o Vasco na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 1 CRUZEIRO

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto (Ademir), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos de Pena (Biel) e Cauly (Everton Ribeiro); Thaciano (Estupiñán) e Everaldo (Cicinho). Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO - Anderson; William (Japa), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Vitinho), Ramiro, Lucas Silva (Arthur Viana) e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Arthur Gomes) e Robert (Villalba). Técnico: Fernando Seabra

GOLS - Gabriel Veron, aos 13, e Thaciano, aos 53 minutos do primeiro tempo. Estupiñán, aos 32, Biel, aos 45, e Estupiñán, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramiro, Lucas Silva e Gabriel Veron (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Marlon (Cruzeiro).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 34.609 pagantes (35.541 presentes).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).