Carlinhos Maia presenteia Lucas Guimarães com carro luxuoso de dois milhões de reais

Uau! Carlinhos Maia deu um presente de milhões, literalmente, para Lucas Guimarães em comemoração ao Dia dos Namorados. Mesmo que atrasado, o presente valeu a pena, hein!

Os dois estão casados desde 2019 e agora o ator resolveu realizar um dos sonhos do marido e o presentear com um jipe de luxo da marca Mercedes Benz, que tem somente 1000 unidades pelo mundo, com 16 no Brasil, e custa dois milhões e 200 mil reais.

Em post do Instagram, Lucas compartilha fotos do momento e se declara na legenda:

Olha só como eu fui acordado com esse presentão do Dia dos Namorados! Eu era louco por esse carro. Confesso que eu fiquei sem palavras, te amo meu tesouro e nosso amor vai além de qualquer bem material, tudo que construímos juntos há 15 anos, nosso amor e cumplicidade vai além de qualquer bem material, e isso para mim é a nossa maior riqueza. Você é o meu maior presente nessa vida. De uma bis para um carrão, Carlinhos Maia, do nada Deus faz tudo.