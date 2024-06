Morre Ronald Antonucci, sucesso da Jovem Guarda, aos 82 anos

O cantor Ronald Antonucci, da dupla Vips, morreu na madrugada deste sábado, 22, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela família por meio das redes sociais na manhã deste domingo, 23. A causa da morte não foi divulgada.

O Vips, formado por Ronald e o irmão, Márcio Augusto Antonucci, fez sucesso durante a Jovem Guarda. Foram intérpretes da dupla de ouro Roberto-Erasmo em Faça alguma coisa pelo nosso amor e A Volta. O hit É Preciso Saber Viver foi cantado primeiro por eles, em 1968 - Roberto Carlos só a gravaria em um disco em 1974.

Outro sucesso foi Longe, Tão Perto, que a dupla apresentou em uma cena do filme Na Onda do Iê-Iê-Iê, de 1966;

A dupla também cantou versões em português de músicas dos Beatles, como Menina Linda (I Should Have Known Better), e a clássica Yellow Submarine, traduzida de forma literal como Submarino Amarelo.

O filho de Márcio Augusto, Bruno Antonucci, prestou uma homenagem ao tio nas redes. Ele relembra também o pai, morto em 2014: "Saber que meu tio Ronald Antonucci nos deixou é triste, mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai", escreveu.

O enterro de Ronald Antonucci acontece neste domingo, no Cemitério da Consolação, segundo a nota divulgada pela família do cantor.