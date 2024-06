Seleção masculina perde da França e aguarda rival da fase final da Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira masculina foi derrotada pela França por 3 sets a 2 (25/23, 27/29, 13/25, 25/19 e 18/16) neste domingo, nas Filipinas, na última rodada da primeira fase da Liga das Nações de vôlei. Foi a terceira derrota do Brasil em quatro partidas na semana 3, a última da fase inicial da competição.

O Brasil entrou em quadra em Manila já classificado para a próxima fase do torneio, que acontece entre 27 e 30 de junho, na Polônia. A equipe dirigida por Bernardinho terminou em sétimo lugar na classificação e agora aguarda a definição do próximo adversário.

O jogo com os franceses, atuais campeões olímpicos, foi bastante disputado. A França venceu o primeiro set, que foi equilibrado, por 25 a 23. O equilíbrio se manteve no segundo set, vencido pelo Brasil por 29 a 27.

Na terceira parcial, o ataque brasileiro não deu chance aos franceses. Com um placar folgado de 25 a 13, o Brasil virou a partida e fez 2 sets a 1. Precisando vencer o quarto set para se manter no jogo, o técnico da França, o italiano Andrea Giani, pediu atenção aos ataques em diagonal dos brasileiros.

Forçando o saque, os franceses conseguiram três aces e dificultaram muito a recepção do Brasil. Os europeus venceram 25 a 19 e levaram a decisão para o tie-break. O Brasil chegou a abrir dois pontos no quinto set, mas a França virou o placar e fechou o jogo com um ace de Jouffroy.

O ponto final ilustra bem como o saque foi uma arma dos franceses. Além de dificultar a recepção brasileira, a França conseguiu 9 pontos com saques indefensáveis, contra apenas 3 dos rivais. O destaque da partida foi o oposto francês Théo Faure, de 24 anos, que marcou 29 pontos.

"Contra a França é sempre um jogo longo. Acho que podemos aprender muito com a partida de hoje", comentou Lucarelli, principal pontuador do Brasil com 18 acertos, ainda em quadra.