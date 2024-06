Com belos gols, Ituano empata com Brusque e ambos seguem na zona de rebaixamento da Série B

Em uma noite de golaços, Ituano e Brusque empataram por 1 a 1, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos belos gols, o resultado não foi bom para ninguém, já que era um duelo direto de dois times que estavam e continuam na zona de rebaixamento.

O Ituano agora completa cinco jogos sem vencer e continua na vice-lanterna com apenas oito pontos. O Brusque, que tinha conquistado dois resultados importantes contra adversários difíceis nas últimas rodadas - venceu o Ceará e empatou com o Avaí - soma 11 pontos, na 18ª colocação, também na zona de rebaixamento.

A partida começou com os dois times buscando o gol e criando chances no ataque. Quem chamou a atenção, porém, foi o goleiro Jefferson Paulino. Aos 23 minutos, após cruzamento do Brusque pela esquerda, o zagueiro do time paulista, Marcel, deixou o braço aberto que acabou atingido pela bola. Após consulta ao VAR, o pênalti foi assinalado. Olávio cobrou forte no canto esquerdo, mas o goleiro do Ituano saltou bem e defendeu.

Apesar do lance da penalidade, os dois times apresentavam no primeiro tempo o futebol que resumia bem a posição de ambos na zona de rebaixamento: pouca criatividade e técnica.

Se o primeiro tempo foi pobre tecnicamente, o segundo tempo começou diferente. Logo aos oito minutos, Mateus Pivô saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de José Aldo. O atacante aproveitou e bateu forte no ângulo do goleiro Matheus Nogueira: 1 a 0, Ituano.

Se o Ituano acertou o ângulo, o time catarinense respondeu na mesma moeda. Aos 20, Paulinho Moccelin avançou pela esquerda e bateu de fora da área no ângulo de Jefferson Paulino, que pouco pode fazer.

Os dois times ainda buscaram o resultado positivo, mas não conseguiram a vitória, mais pela falta de qualidade técnica do que pela vontade.

Na próxima rodada, a 13ª da Série B, o Ituano encara o Ceará no sábado (29), na Arena Castelão, às 21h. O Brusque-SC joga na segunda-feira (dia 1º) diante do CRB fora de casa, às 21h.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 BRUSQUE-SC

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Marcel e Kauan Richard (Léo Duarte); Rodrigo (Gabriel Falcão), José Aldo, Bruno Alves (Leozinho) e Yann Rolim (Jean Pyerre); Vinícius Paiva e Thonny Anderson. (Salatiel). Técnico: Alberto Valentim

BRUSQUE-SC - Matheus Nogueira; Pivô, Wallace, Éverton Alemão e Marcelo; Rodolfo (Maurício), Marcelo Serrato e Dionísio (Diego Tavares); Dentinho (Madison), Olávio (Wellissol) e Paulinho Moccelin (Diego Mathias).Técnico: Luzinho Vieira.

GOLS - José Aldo, aos 8, e Paulinho Moccelin, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thonny Anderson, José Aldo, Claudinho, Marcel, Bruno Alves e Rodrigo (Ituano); Wallace (Brusque-SC).

ÁRBITRO - Márcio dos Santos Oliveira (AL).

RENDA - R$ 13.230,00.

PÚBLICO - 1.017 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).