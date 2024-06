Chrystian e Ralf: cantor publica carta ao irmão que morreu

Ralf, irmão e dupla do cantor Chrystian, que morreu na última quarta, 19, aos 67 anos, usou seu perfil no Instagram para falar sobre a perda, escrevendo um texto endereçado ao ente querido, como se fosse uma carta. Eles se separaram artisticamente há alguns anos.

"Meu irmão querido... Mesmo separados, em alguns minutos, antes de entrar no palco, eu refletia... A vida nos abençoou tanto e tanto, que muitas vezes conseguimos levar Chrystian e Ralf no mesmo espaço de tempo e dia, o nosso legado, a nossa música", escreveu.

Em seguida, prosseguiu: "Em Minas Gerais, com você, meu irmão, os fãs ouviam e curtiam Chrystian e Ralf. Eu, em Goiânia, os fãs ouviam e curtiam Chrystian e Ralf. Às vezes, coincidentemente, no mesmo horário. Isso me fazia pensar que nossa música, nosso legado, era maior que uma separação."

O músico continuou: "Nunca nada, nem ninguém, nem nós mesmos, conseguiria separar Chrystian e Ralf. Como a vida foi generosa com Chrystian e Ralf. Saudades. Te amo muito e pra sempre."

Na última quinta-feira, o cantor já havia publicado uma mensagem: "Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir. Mas tenho certeza que nosso Pai te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus. Descanse em paz, meu irmão"

Chrystian morreu morreu em 19 de junho de 2024, aos 67 anos, após sofrer um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.