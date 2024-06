Marcos Mion se emociona com homenagem dos pais no ?Caldeirão?: ?Faz valer a pena?

Marcos Mion se emocionou ao receber uma homenagem de seus pais, Décio e Carmen, durante o Caldeirão Com Mion deste sábado, 22. Inicialmente, ele recebeu uma mensagem de cada um, e depois sua mãe compareceu ao palco para abraçá-lo - o pai não pôde estar presente por conta de uma cirurgia recente à época da gravação.

"Vocês são minha inspiração, minha base para tudo. É uma alegria muito grande poder receber uma homenagem dessas e ter a minha mãe aqui para ver tudo. Faz isso valer a pena, de verdade. Você honrar a existência do seu pai e da sua mãe tem que vir antes de tudo", disse o apresentador, que comemorou 45 anos de idade na quinta-feira, 20.

Carmen Mion ressaltou: "Que alegria poder celebrar seus 45 anos aqui, no palco dos seus sonhos, com a plateia que você ama e os amigos queridos". Já Décio, pai de Marcos, disse, em recado: "Que você continue sendo essa pessoa incrível que todos admiram. E para mamãe e para mim, que continue sendo a luz da nossa vida. Um beijo, te amo".

Em 1993 a família de Marcos Mion passou por um momento difícil, quando seu irmão, Marcelo, recém-aprovado no curso de medicina da USP, sofreu uma queda de um muro no Masp durante as comemorações e morreu.