Criciúma vence primeira em casa e Botafogo pode deixar o G-4 do Brasileirão

O Botafogo pode ver Flamengo e Palmeiras abrirem vantagem na briga pela liderança e até mesmo sair do G-4. Na tarde deste sábado, foi derrotado pelo Criciúma, por 2 a 1, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Barreto abriu o placar para o time catarinense, Lucas Halter empatou, mas Arthur Caíke definiu a vitória. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo volta a ser derrotado após cinco jogos e segue com 20 pontos, em terceiro lugar, atrás de Flamengo (21) e Palmeiras (20). Os adversários jogam no domingo, assim como Athletico e Bahia, que têm 18 e podem ultrapassar o time carioca.

Com a vitória, o Criciúma consolida cada vez mais sua reação. Há três jogos invicto, o time conquistou o segundo triunfo seguido, chegando a 12 pontos, cada vez mais distante da zona de rebaixamento.

O Botafogo chegou ao ataque logo nos primeiro minutos. Tiquinho Soares saiu bem da marcação dentro da área, mas chutou para fora. Quem abriu o placar foi o Criciúma, aos nove minutos. Ronald Lopes balançou bem na direita e cruzou na cabeça de Barretos, que não desperdiçou.

Efetivo no ataque, o Criciúma chegou a balançar a rede novamente. Barreto roubou a bola na entrada da área, a zaga parou e Matheusinho invadiu a área e chutou forte. Na revisão no VAR, porém, o árbitro viu o puxão de camisa de Barreto em Gregore e anulou o gol.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo conseguiu igualar rapidamente, também aos nove minutos e também de cabeça. Óscar Romero cobrou escanteio na primeira trave e Lucas Halter, mesmo longe do gol, cabeceou forte, encobrindo o goleiro no canto oposto.

A partida seguiu truncada, com poucas chances, mas no final o placar se movimentou novamente. Aos 38, o Criciúma voltou à frente do placar com Arthur Caíke. Após jogada errada do Botafogo no meio-campo, Claudinho recuperou e arrancou em velocidade pela direita. Deu passe cruzado para Arthur Caíke, que chutou por baixo do goleiro.

Ainda deu tempo de mais um gol anulado do Criciúma. Em rápido contra-ataque, Allano foi acionado, carregou e chutou da meia-lua para fazer um golaço. Rapidamente o assistente marcou impedimento, confirmado pelo VAR.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a 12ª rodada. Na quarta-feira, às 19h, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Na quinta-feira, às 20h, é a vez do Criciúma duelar com o São Paulo, no MorumBIS, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 1 BOTAFOGO

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald Lopes (Marquinhos Gabriel) e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie (Allano), Eder (Arthur Caíke) e Trauco. Técnico: Cláudio Tencati.

BOTAFOGO - John Victor; Mateo Ponte (Damián Suárez), Bastos, Alexander Barboza (Lucas Halter) e Cuiabano (Hugo); Gregore, Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique (Eduardo), Tiquinho Soares (Diego Hernández) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Barreto, aos nove minutos do primeiro tempo. Lucas Halter, aos nove, e Arthur Caíke, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Claudinho e Tobias Figueiredo (Criciúma). Alexander Barboza, Gregore e Óscar Romero (Botafogo).

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 792.000,00.

PÚBLICO - 16.256 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).