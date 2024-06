Príncipe William celebra aniversário em show de Taylor Swift

Há swifters até na realeza britânica. Príncipe William publicou uma foto com Taylor Swift neste sábado, 22, após show da The Eras Tour, em Londres. Ele escolheu o evento para celebrar o aniversário de 42 anos com os filhos George, de 10 anos, e Charlotte, 9. "Obrigado, Taylor Swift, pela noite maravilhosa!", escreveu. Na foto, aparece sorridente com os filhos e a cantora.

Taylor também publicou uma foto do momento em suas redes: "Feliz aniversário! Os shows de Londres começaram esplêndidos", lia-se na legenda. O namorado da cantora, o jogador Travis Kelce, também aparece no álbum.

Em um vídeo que viralizou neste sábado, um homem aparece dançando Shake It Off. Logo, usuários do X, antigo Twitter, comentaram que poderia ser o Príncipe de Gales.