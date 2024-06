Diadema lacra estabelecimento por perturbação do sossego público

A Prefeitura de Diadema lacrou nesta sexta-feira (21) um estabelecimento que funcionava como tabacaria com música, na avenida Alberto Jafet, no Jardim Marilene, por perturbação do sossego público e descumprimento reincidente de sanções administrativas. Nos últimos nove meses, a vizinhança fez 108 reclamações apenas pelo aplicativo Colab, além de denúncias à GCM(Guarda Civil Municipal). Desde então, o monitoramento do local vinha sendo feito pela fiscalização municipal.

De acordo com a SHDU (Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano), responsável pela emissão da ordem de fechamento, a Prefeitura constatou o desvirtuamento da atividade, no qual em vez de funcionar como “restaurantes e similares”, o estabelecimento operava como tabacaria. A irregularidade motivou a lacração, com encerramento das atividades, conforme determina a Lei Complementar nº 455/2018, Artigo 17, III.

Anteriormente, no dia 2 de junho, a fiscalização da Prefeitura expediu uma Ordem de Fechamento Voluntário, que não foi respeitada pelo dono do estabelecimento. Em fevereiro passado, o comércio foi notificado e multado algumas vezes por emissão de poluição sonora, com base na Lei Municipal nº 2.135/2002.

Havia também queixas de venda de bebidas a menores de idade. Com isso, o Ministério Público acionou o município para o fechamento compulsório do local.