Com Rayssa e Augusto Akio, Brasil confirma 10 skatistas classificados para Paris-2024

O Brasil garantiu 10 nomes para a disputa do skate nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 após a realização da primeira fase do Olympic Qualifier Series, disputado em Budapeste, na Hungria, entre quinta e sexta-feira, após sete representantes nacionais avançarem às semifinais.

Nesta sexta, Augusto Akio e Luigi Cini avançaram no Park masculino, confirmando a presença na Olimpíada - Pedro Barros será o outro representante. Raicca Ventura e Dora Varella, garantidas, com Yndiara Asp muito perto, foram as classificadas no Park feminino, e Filipe Mota e Kelvin Hoefler, no Street masculino também passaram de etapa, com Hoefler já com o passaporte carimbado para a França, assim como Giovanni Vianna. Apesar de nenhuma skatista ter ido bem no Street, o País já tem garantido Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa.

Nesta sexta, em dia de classificatória no Park masculino, em Budapeste, Augusto Akio (6º) e Luigi Cini (10º) avançaram para a semifinal. Pedro Carvalho (18º), Murilo Peres (20º), Pedro Barros (24º) e Pedro Quintas (36º) também representaram o Brasil, mas não conseguiram vaga entre os 16 melhores.

Melhor do País na modalidade, Akio celebrou a confirmação da vaga olímpica. "Estamos muito contentes e realizados não só por ter passado para a fase semifinal dessa última etapa de classificatória olímpica como também garantimos a nossa vaga em Paris-2024", festejou.

"A gente se esforçou bastante para conquistar essa vaga. O nível da competição estava alto e só tende a subir nos próximos mundiais e na olimpíada que está por vir. E a gente está se preparando para isso, tanto fisicamente quanto mentalmente para chegar com a cabeça boa, o corpo bem e poder representar o país", destacou.

Cini também estava radiante com a ida para Paris-2024. "Hoje a competição foi irada aqui. Todo mundo andou muito bem de skate. Mais uma sessão com os meus amigos. Muito feliz de estar na bateria com o Japa e com o Pedro. Nós três nos qualificamos agora para as olimpíadas", comemorou.

"Então isso significa muito pra gente. Ter passado para a semifinal também amanhã com o Japa foi muito irado. Então agora é tentar focar no campeonato aqui de Budapeste e fazer o nosso melhor amanhã. E ainda na preparação para as olimpíadas para estar da melhor forma possível", completou Cini.