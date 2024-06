Apesar de diferença financeira, streaming continua atraindo estrelas da TV aberta

O streaming ainda possui grandes desafios pela frente, até vingar como uma potência do Entretenimento no Brasil. Porém, já há importantes profissionais distribuídos em gigantes como Netflix, Prime Video, Max, Disney+ e Paramount+, em diversas áreas de atuação. Mas, o que se constata, conversando com roteiristas, atores e técnicos, é que ainda existe uma enorme diferença, entre o que é pago por essas empresas, em relação aos valores praticados pela TV aberta. Enquanto um protagonista de novela ou série chega a embolsar, numa emissora convencional, um cachê altíssimo, a realidade financeira muda completamente quando ele decide encarar um trabalho semelhante nos serviços de streaming. Algo até natural, porque o sistema ainda busca um lugar ao sol no nosso mercado. Talvez seja esse um dos grandes desafios a serem superados pelas plataformas: a equiparação salarial com a televisão aberta. Mas os movimentos continuam acontecendo, até apoiados pela “era dos contratos por obra”. Paolla Oliveira, Juliana Paes, Isis Valverde, Grazi Massafera, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli são alguns nomes que já se jogaram em produções do streaming, como também Rodrigo Santoro, Marco Pigossi, entre outros.

TV Tudo





Nessa linha

Dentro desse assunto, Juliana Paes vai estrelar séries na Netflix e no Disney+.

E Paolla Oliveira, de tantas novelas na Globo, foi anunciada pela Netflix como integrante do elenco da série portuguesa “Mar Branco”, também conhecida como “Rabo de Peixe”. Só como exemplo.

Vidas Bandidas

“Unidos pelo crime, separados pela vingança...”. É assim que o Disney+ destaca a série “Vidas Bandidas “, com estreia confirmada para agosto.

Além da Juliana, presenças de Rodrigo Simas, Thomás Aquino, Larissa Nunes, Tatsu Carvalho, Larissa Bocchino, Larissa Bracher, Murilo Sampaio, entre outros.

A trama

Dirigida por Gustavo Bonafé, “Vidas Bandidas” narra a história de Serginho (Simas) e Raimundo (Aquino), parceiros no crime que trabalham para a quadrilha de Bruna (Paes) assaltando turistas no Rio de Janeiro.

Um assalto ambicioso que dá errado é o ponto de partida de muitos planos de vingança para vidas que não seguem plano nenhum.

Depois do Túnel

Após causar na terceira temporada do reality “Túnel do Amor”, do Multishow e Globoplay, Gabi Dallacosta poderá ser vista em uma nova produção. Em agosto, ela vai estrear no longa independente “Confidentes”, rodado no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Interpreta Pilar, uma vilã, que faz de tudo para ser aceita em um grupo de amigos. Além de atuar, Gabi foi uma das responsáveis pela produção do longa.

Esvaziamento

Assim que terminarem as gravações do remake de “Renascer”, todo o elenco ficará à disposição de novos projetos.

Como determina os novos tempos, de protagonistas a papéis secundários, impera o modelo de contrato por obra.

Ligado

O “Cidade Alerta” é um sucesso de audiência nas tardes da Record, em suas diversas edições espalhadas pelo Brasil. Pegando o exemplo da Grande São Paulo, há todo um time de profissionais envolvidos respirando o programa, com destaque para o trabalho do Luiz Bacci.

Conhece cada detalhe do informativo.

Aniversário

Em julho, o Megapix vai comemorar 16 anos. Para comemorar, o canal está fazendo uma votação para que o público escolha os filmes que irão ao ar no especial de celebração à data – dia 8.

O público, por meio das páginas nas redes sociais, votará em quais grandes filmes quer ver na sua tela durante a celebração.

Drama

Clarissa Pinheiro, intérprete de Teresa Timbó em “Mar do Sertão”, baixou em Curitiba-PR para lançar o longa “Um dia antes de todos os outros”, do qual é protagonista. Na produção, ela dá vida a Marli, uma cuidadora que é pega de surpresa com a notícia de que o apartamento de sua patroa, para quem trabalha há vinte anos, foi vendido, e aquele será o último dia das duas juntas. A patroa será transferida para um asilo.

O longa seguirá percorrendo festivais.

Pés no chão

Para colocar novos produtos no ar, a direção da Band tem avaliado suas possibilidades comerciais.

Nada de consertar avião em pleno voo. Atitude acertada.

Quantidade

“A Emboscada”, subtítulo da Temporada 12 da série “Reis”, terá um total de 23 episódios.

Os trabalhos de gravação acontecem no Rio de Janeiro, comandados pelo diretor Rudi Lagemann.

Internacional

Bárbara França já está envolvida nas gravações da série “Vizinhos”, uma produção da portuguesa TVI para o Prime Video.

Raquel é a sua personagem na comédia que mostra o dia a dia agitado de um grupo de vizinhos em um mesmo prédio.

Bate-Rebate

· “Estômago 2 – O Poderoso Chef”, trabalho do diretor Marcos Jorge, tem lançamento nos cinemas confirmado para 29 de agosto.

· De acordo com a Max, a série “Cidade de Deus – A Luta Não Para” terá seis episódios e se passará duas décadas depois do filme homônimo...

· ... A produção terá como ponto de partida o trabalho de fotógrafo de Buscapé (Alexandre Rodrigues), e se passará no início dos anos 2000, com novas histórias e trechos de flashbacks para reconstrução de lembranças e memórias afetivas dos protagonistas...

· ... A produção leva assinatura da O2 Filmes.

· Carla Bruno, mais conhecida pelo trabalho de coreógrafa e dançarina, vai estrear como atriz no cinema...

· ... Oportunidade marcada para “Tô de Graça - O Filme”, a partir do dia 27, em cinemas de todo o Brasil...

· ... Carla também integra a equipe do “Caldeirão do Mion”, como coreógrafa e bailarina.

· A PlayTV é parceira oficial da Gamescom Latam 2024, trazendo a cobertura do maior evento de games da Europa e Ásia, agora em São Paulo...

· ... De 26 a 30 de junho, no São Paulo Expo, ela oferecerá transmissões ao vivo, três boletins diários e conteúdo exclusivo.

· Lançado o single "Encaixe Cabuloso", do músico ZEK, acompanhado de um videoclipe estrelado por Vanessa Lopes, ex-BBB.

C’est fini



O “Domingo Espetacular” prepara uma série de novidades para estrear entre julho e agosto.

E isso inclui o formato “Catfish”, em fase final de negociação.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!