Conheça o jogador de time de Ronaldo que tem quatro empresas por 'hobby'

O jovem Fran Ortuño é zagueiro do Valladolid Promesas, categoria de base do clube espanhol comandado por Ronaldo, e alia as atividades e compromissos no time com o trabalho como empresário. Aos 21 anos, o atleta também é dono de quatro empresas.

Ortuño afirmou ter começado a carreira como empresário aos 17 anos. "É um hobby que tenho, e a verdade é que está indo muito bem", disse o jogador ao programa espanhol "El Larguero".

Os ramos de atuação das companhias são educação online, fundos de investimentos, inteligência artificial e imobiliário. A base comercial do atleta fica em Dubai. "De manhã eu treino e me dedico apenas ao futebol, e à tarde posso me dedicar às empresas graças à equipe que tenho", pontuou Ortuño.

O zagueiro nasceu em 17 de julho de 2022 e surgiu para o futebol nas categorias de base do Jaén. Depois, passou por Linares, Marbella e, em janeiro de 2024, foi apresentado no Valladolid. A primeira organização criada pelo atleta aos 17 anos foi vendida por 100 mil euros, segundo o As.

"Sou, principalmente, jogador de futebol do Valladolid, mas tenho as empresas", enfatiza ele. O jovem não revelou o faturamento anual dos negócios, mas pontuou ainda não se considerar milionário.