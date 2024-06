Mbappé começa na reserva jogo da França contra a Holanda da Eurocopa e usará máscara preta

A divulgação da escalação da França que encara a Holanda em Leipzig nesta sexta-feira, pela Eurocopa, confirmou a presença de Mbappé entre os relacionados. Com o nariz fraturado, porém, o astro fica somente no banco de reservas. Caso Didier Deschamps tenha de utilizá-lo, ele entrará com uma máscara totalmente preta.

A França fez uma máscara estilizada com as cores da bandeira ao jogador. Ele chegou a treinar com ela. Na chegada ao estádio de Leipzig, usava um óculos escuro, mas acompanhou o aquecimento dos companheiros com o adereço que usará caso entre em campo. No local onde os uniformes dos jogadores ficam nos vestiários, aparecia uma toda preta junto à camisa 10.

Sem Mbappé, a novidade de Deschamps entre os titulares foi o futuro companheiro de Real Madrid, Tchouaméni, reforçando o meio de campo e substituindo Camavinga, e Thuram na frente ao lado de Dembelé e Griezmann.

Deschamps já havia dito na quinta-feira que Mbappé tinha se recuperado bem, trabalhou normalmente e tinha tudo para ir para o jogo da segunda rodada da Eurocopa, que vale vaga antecipada às oitavas ao vencedor.

Seu prognóstico se confirmou, mas ele não correrá riscos de perder o astro para o restante da competição e só deve utilizá-lo caso seja necessário diante dos holandeses, pois na última rodada um empate pode ser o suficiente pela vaga diante dos zerados poloneses.