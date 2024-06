Autoridades da Zâmbia matam dois leões que fugiram do maior parque do país

Autoridades da Zâmbia abateram dois leões que causaram pânico ao matar 16 vacas em um período de duas semanas depois de terem escapado do Parque Nacional de Kafue, o maior do país e o segundo maior da África. Os episódios fizeram com que o governo local cogitasse fechar escolas próximas, de acordo com informações da BBC.

Um morador disse à emissora estatal ZNBC que algumas pessoas estavam com medo de sair de casa. Embora os leões só tenham atacado gado, as autoridades disseram que eles representavam um risco para a vida humana.

As autoridades haviam anunciado um plano para fechar algumas escolas na área como precaução. "Há um perigo real de que os alunos possam ser atacados a caminho da escola", disse o comissário distrital Simeon Machayi.

Ele diz que observou um sentimento de alívio quando a polícia e as autoridades de meio ambiente agiram para resolver a questão na quarta-feira, 19. "Nossos corações agora estão mais calmos", afirmou o comissário distrital.

Conflitos entre pessoas e os animais são comuns no país, especialmente entre as comunidades que vivem perto de parques e reservas naturais. A situação foi agravada por uma seca que reduziu as fontes de alimento tanto para pessoas quanto para animais.

Em abril, um elefante atacou um carro de safári e matou uma senhora de 79 anos, no mesmo parque de onde os leões fugiram recentemente.