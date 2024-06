Netflix anuncia abertura de parques imersivos nos Estados Unidos

A Netflix anunciou a abertura de dois parques temáticos nos Estados Unidos, chamados de Netflix Houses ("Casas Netflix", em português), que serão inaugurados em 2025, em King of Prussia, na Pensilvânia, e em Dallas, no Texas. Os locais contarão com restaurantes, lojas temáticas e ativações elaboradas, segundo a rede de streaming.

Conforme a plataforma, as "houses" serão inspiradas em sucessos da Netflix, como Bridgerton, Round 6, Stranger Things e La Casa de Papel, em mais de 9 mil metros quadrados. Nos locais, instalados em dois dos maiores shopping centers dos EUA, os fãs serão presenteados com murais e esculturas de seus personagens favoritos.

"Na Netflix house, você poderá aproveitar inúmeras experiências imersivas, fazer uma 'terapia de compras' e experimentar - literalmente - suas séries e filmes favoritos da Netflix através de comidas e bebidas exclusivas", explica Marian Lee, diretora de marketing da Netflix.

Para ela, os parques representam a próxima geração do que a Netflix propõe oferecer ao público, depois das mais de 50 experiências imersivas em mais de 25 cidades. "Os locais darão vida às nossas queridas histórias de novas maneiras", finaliza.