Shopping Metrópole anuncia novas lojas e quiosques; saiba quais

No Centro de São Bernardo, o Shopping Metrópole anunciou nesta quinta-feira (20) a inauguração de mais lojas e quiosques no empreendimento. As opções variam do segmento de beleza até o entretenimento infantil ou produtos para pets.

A partir das escolhas, segundo Valéria de Biasi, superintendente do centro comercial, "o objetivo é proporcionar variedade e conveniência para que os moradores da região e visitantes possam encontrar e resolver o que precisam em um único lugar".

VEJA A LISTAGEM DOS SERVIÇOS

UP KIDS: um espaço de diversão para crianças de 1 a 12 anos, com atividades como cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador, arvorismo e espaço para brincadeiras. Os menores de 4 anos devem estar acompanhados de um responsável.





L'Occitane: a marca produz uma ampla linha de cosméticos e produtos de beleza, incluindo cremes, perfumes e esfoliantes, transformando a rotina de cuidados pessoais em um verdadeiro ritual de bem-estar.





Tennisbar: para os amantes de calçados, a loja traz uma variedade incrível de tênis e sapatos que combinam estilo e conforto para todas as ocasiões. A marca também tem roupas e acessórios.





The Good Cop Donut Shop: inspirada nos donuts americanos, o quiosque tem mais de 30 sabores deliciosos para agradar todos os paladares!





My Pet and Me: espaço para tutores encontrarem itens especiais para os animais de estimação, além de poderem relaxar enquanto tomam um café com os pets.





Probel: em busca de uma noite de sono perfeita? A Probel oferece colchões confortáveis, que garantem descanso e qualidade de vida.





EM BREVE

NXT Bike elétricas: a montadora brasileira de mobilidade elétrica autopropelida terá um quiosque no shopping, com previsão de inauguração na próxima semana.





Casa das Alianças: a marca, que conta com uma seleção especial de alianças e acessórios para celebrar momentos inesquecíveis, está com operação funcionando no Shopping Metrópole, mas a loja principal está em reforma para oferecer um espaço maior e mais completo aos clientes.





Casa Coarte: loja de artesanatos diversos produzidos por empreendedoras da região. Está com previsão de abertura para o fim de junho.





A Granado, empresa brasileira de produtos cosméticos, medicamentos e perfumaria, também inaugurará uma loja no empreendimento e duas novas operações de alimentação chegarão, em breve, ao Metrópole: a Bom Beef Burgers, conhecida Hamburgueria do Netão, e o quiosque da Jah do Açaí, com opções do produto, além de sorvetes, picolés e milkshakes.