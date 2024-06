Guterres: é preciso ficar atentos a mercenários cibernéticos e hackativismo

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, alertou as nações sobre os perigos de tecnologias digitais serem usadas como armas, visto que o número de ciberataques tem crescido no mundo, bem como movimentos hackativistas e serviços de mercenários cibernéticos.

Durante evento do Conselho de Segurança da ONU convocado pela Coreia do Sul, Guterres disse também que a integração de ferramentas digitais com sistemas de armas, incluindo sistemas autônomos, apresenta novas vulnerabilidades. Não só: atividades cibernéticas maliciosas ameaçam instituições públicas, processos eleitorais e minam a confiança entre nações e instituições.

Guterres pontua que, se utilizadas da maneira correta e monitoradas para seu bom uso, as tecnologias digitais são uma "oportunidade incrível" para desenvolver o direito internacional e a democratização a nível global.