MSCI mantém Coreia do Sul na categoria de mercado emergente, com veto à venda a descoberto

A MSCI manteve a Coreia do Sul na categoria de mercados emergentes na revisão anual da classificação das economias divulgada nesta quinta-feira, 20.

Em um comunicado, a empresa financeira disse que, por muitos anos, realizou consultas com participantes do mercado para discutir uma possível elevação do país para desenvolvido. No entanto, a recente proibição da prática de venda a descoberto introduz restrições de acessibilidade, de acordo com a MSCI.