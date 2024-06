Álvaro Pacheco é demitido após quatro jogos e Vasco enfrenta o São Paulo com técnico interino

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico português Álvaro Pacheco. Contratado para recolocar o time carioca no caminho das vitórias, ele deixa o clube após quatro jogos. No período, foram três derrotas e um empate diante do Cruzeiro.

Em um comunicado protocolar, o clube anunciou o desligamento do treinador e de sua comissão técnica. Para a partida diante do São Paulo neste sábado, em São Januário, quem comanda a equipe interinamente vai ser Rafael Paiva, treinador da equipe sub-20.

Com sete pontos na classificação, a campanha do Vasco já preocupa seu torcedor. Em dez rodadas foram apenas duas vitórias, um empate e sete derrotas. A decisão pela queda do treinador foi tomada após o revés desta quarta-feira para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul.

Logo em sua estreia no comando do clube, Pacheco viu da beira do campo o Vasco ser goleado pelo Flamengo por 6 a 1, no Maracanã. Na sequência, a equipe carioca sofreu nova derrota para o Palmeiras (2 a 0) e depois ficou no empate sem gols diante do Cruzeiro em São Januário.

A demissão foi anunciada pelo presidente Pedrinho. Diante do mau começo, a diretoria vascaína já negociava o pagamento da multa contratual já pensando no desligamento do profissional.

A quinta-feira foi de movimentação em São Januário também fora do departamento de futebol. Pedro Martins não será mais o diretor executivo da SAF. Contratado no início de maio, ele chegou ao clube para substituir Alexandre Mattos.