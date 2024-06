Lateral esquerda vira problema no Corinthians para jogo com o Athletico-PR

Um dia depois de confirmar a cirurgia do lateral-esquerdo Diego Palacios, o técnico António Oliveira ganhou um novo problema para compor o setor de defesa. Hugo sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído na derrota para o Internacional.

Caso seja vetado, o treinador português terá como opção Matheus Bidu, que entrou na partida contra os gaúchos, mas não vinha sendo aproveitado. Hugo agora deve ser submetido a um exame de imagem para avaliar o gravidade da contusão.

A boa notícia fica quanto à volta do zagueiro Caetano. Ele cumpriu suspensão automática no jogo com o Internacional e está à disposição. Caso não opte por Bidu, Oliveira pode improvisar o defensor na lateral esquerda.

O Corinthians voltou a treinar nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava e António Oliveira programou um treino técnico seguido de atividade de transição da defesa para o ataque.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional fizeram um trabalho regenerativo. A partir desta sexta, o treinador começa a definir a equipe que enfrenta o Athletico-PR em Curitiba.

Com a derrota desta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento do Nacional. Com sete pontos, a equipe paulista venceu apenas uma partida em dez rodadas.