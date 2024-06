Volume de brasileiros que quitaram dívidas cresce 4,16% em 12 meses até maio

Nos 12 meses encerrados em maio de 2024, houve crescimento de 4,16% no número de consumidores que conseguiram sair das listas de negativados. A comparação é com os 12 meses anteriores. As informações são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

A análise se concentrou no aumento da recuperação de consumidores que levaram de um a três anos (28,48%) para efetuarem o pagamento de todas suas dívidas. Quando observada a faixa etária, o número de consumidores recuperados com participação mais expressiva no Brasil em maio foi os de 50 a 64 anos (24,03%).

Em maio de 2024, o consumidor que estava negativado, pagou em média, R$ 2.030,56 na soma de todas as dívidas que tinha. Os dados ainda mostram que 60,42% pagaram até R$ 500 nas dívidas que possuíam.