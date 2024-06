Lenny Kravitz anuncia show em São Paulo; veja data, local e valores dos ingressos

O cantor e compositor americano Lenny Kravitz se apresentará em São Paulo no dia 23 de novembro. O show ocorrerá no Allianz Parque. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 20.

Kravitz trará ao Brasil a turnê Blue Electric Light Tour 2024, inspirada por seu mais recente álbum, Blue Electric Light, o 12º de estúdio do cantor, lançado em maio deste ano. Em recente entrevista ao Estadão, o cantor disse que o álbum é "uma celebração espiritual e sexual".

A última vez que Kravitz esteve no País foi em 2019, em uma apresentação no Lollapalooza Brasil. Por ora, essa é a única data anunciada.

O show será uma coprodução da 30e - empresa recentemente envolvida no cancelamento das turnês de Ludmilla e Ivete Sangalo - e da Mercury Concerts. O patrocínio será do Santander Brasil. As vendas começam nesta sexta-feira, 21.

Haverá três diferentes categorias de vendas de ingressos:

- De 21 a 22 de junho, a partir das 10h

Clientes Santander Private e Select , portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express® Gold Card Santander; American Express® Platinum Card Santander; American Express® Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage® Black

- De 22 a 23 de junho, a partir das 10h

Todos os clientes Santander

- 24 de junho, a partir das 10h

Público em geral

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$190,00 (meia-entrada legal) | R$342,00 (cliente Santander) | R$ 380,00 (inteira)

Pista - R$240,00 (meia-entrada legal) | R$432,00 (cliente Santander) | R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior Sul - R$240,00 (meia-entrada legal) | R$432,00 (cliente Santander) | R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste/Oeste - R$340,00 (meia-entrada legal) | R$612,00 (cliente Santander) | R$ 680,00 (inteira)

Pista Premium - R$425,00 (meia-entrada legal) | R$765,00 (cliente Santander) | R$ 850,00 (inteira)