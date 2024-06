Campeão mundial, Branco 'ignora' Endrick e diz qual é o melhor jogador do Brasil pós-Neymar

Cláudio Ibraim Vaz Leal, mais conhecido como Branco, foi um dos heróis da conquista do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994 e agora atua como coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na função, o ex-lateral-esquerdo acompanha de perto o desenvolvimento de jovens jogadores do País.

Astros recentes, como Endrick, e atletas já consagrados, como Alexandre Pato, passaram pela gestão de Branco nas seleções de base do Brasil. Agora, uma promessa do Palmeiras é apontada pelo coordenador como o melhor jogador brasileiro desde Neymar: o meia-atacante Estêvão.

"O Estêvão, para mim, com todo respeito a todos os outros, depois do Neymar, é o maior jogador que eu vi nascer no Brasil", afirmou Branco em entrevista ao Canal Wamo.

Estêvão, de 17 anos, tem sido um dos destaques palmeirenses na atual temporada. "Respeito todos, são espetaculares, mas esse menino, o sarrafo dele é um pouco mais alto", destacou o gestor.

O jovem é uma das joias reveladas pelo Palmeiras nos últimos anos, e assim como Endrick, que passará a vestir a camisa do Real Madrid a partir de julho, e Luis Guilherme, recém-negociado com o West Ham, está a caminho da Europa.

O clube paulista encaminhou a venda de Estêvão ao Chelsea por 40 milhões de euros (cerca de R$ 223 milhões) e mais 25 milhões de euros (R$ 140 milhões) variáveis por objetivos, segundo o UOL. O meia-atacante deve desembarcar na Inglaterra para defender o time londrino na janela de transferências de julho de 2025, após completar 18 anos.

Com a safra de jovens astros que surgiram no Palmeiras, Branco aproveitou a entrevista para destacar a gestão do clube. Para ele, a gestão do coordenador João Paulo Sampaio "mudou" as categorias de base. "Falo com o maior carinho e com orgulho porque ele é meu amigo e é um grande profissional", disse o executivo da CBF. "A Leila é uma grande presidente e também dá estrutura para os caras trabalharem, porque ninguém faz milagres", completou.