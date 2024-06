Tesouro anuncia lançamento da 2ª emissão de títulos sustentáveis no exterior

O Tesouro Nacional anunciou o lançamento da segunda emissão de títulos sustentáveis no exterior nesta quinta-feira, 20. De acordo com o Tesouro, será realizada a emissão nos Estados Unidos de papeis com um novo benchmark de sete anos, com vencimento em 2032.

A operação será liderada pelos bancos Bank of America (BofaML), Goldman Sachs e HSBC e os resultados serão divulgados no final do dia.

"A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores", disse o Tesouro em nota.

A operação, segundo o governo, reafirma o compromisso do País com políticas sustentáveis, em convergência com o crescente interesse dos investidores estrangeiros e a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.

Essa é uma forma de o Tesouro dar continuidade à sua estratégia de emissão de títulos soberanos sustentáveis.

Em nota, o órgão se comprometeu a alocar o montante equivalente aos recursos líquidos captados na operação em ações que de sustentabilidade e de mitigação de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social, conforme estabelecido no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis e de acordo com os intervalos indicativos do segundo Relatório de Pré-Emissão, publicado em maio.