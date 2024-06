PM prende três criminosos, um deles integrante do PCC em Diadema

Ontem, uma equipe de policiais militares da Força Tática, do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento pelo bairro Eldorado, abordou um veículo Volkswagen/Nivus, ocupado por três indivíduos suspeitos. Foi realizada a busca pessoal e a vistoria veicular. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado; porém, foi localizada no bolso da bermuda de um dos averiguados a chave de um veículo marca Nissan. Posteriormente, foi confirmado que se tratava do automóvel Kicks, roubado na Vila Leopoldina, São Paulo, na madrugada, com retenção de vítima, a qual foi abandonada na Estrada Alvarenga, divisa de área com São Bernardo do Campo.

Após entrevista com os indivíduos, dois deles confessaram o roubo e relataram ainda que utilizaram o veículo Nivus no crime. Posteriormente, apontaram a localização do veículo Kicks, produto de roubo, que se encontrava estacionado na Travessa Maracatins, no "Morro do Samba", no município de Diadema, bem como onde estaria o revólver utilizado no crime, em uma residência na Rua dos Sindicalistas, na comunidade "Fumaça", no mesmo município.

A equipe se deslocou ao local informado, onde a namorada de um dos abordados franqueou a entrada dos policiais militares na residência. Foram localizados dois armamentos em cima de um armário de cozinha: um revólver calibre .32, carregado com seis munições picotadas, e uma pistola calibre .45, carregada com oito munições intactas, além de três carregadores contendo doze munições cada.

Um dos averiguados, durante conversa com o policial, assumiu pertencer à facção criminosa PCC e ser o "responsável" pela região do ABCD, sendo de sua propriedade a pistola localizada.

A vítima relatou aos policiais militares ter sido obrigada a fornecer suas senhas bancárias e efetuar uma transferência via PIX, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para um dos acusados.

A ocorrência foi apresentada no 3° Distrito Policial de Diadema, onde os autores permaneceram à disposição da justiça, sendo os armamentos, munições e o veículo utilizado no roubo apreendidos.

O veículo produto de roubo, Nissan/Kicks, foi devolvido ao proprietário.