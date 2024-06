Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após China deixar juros inalterados

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/06/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após o banco central chinês (PBoC) mais uma vez deixar suas principais taxas de juros inalteradas.

Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,42%, a 3.005,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa mais expressiva, de 1,88%, a 1.655,85 pontos, em meio à queda de ações de incorporadoras e ligadas à software.

Com se previa, o PBoC manteve as chamadas LPRs, seus juros de referência, nos níveis atuais pelo quarto mês consecutivo. Ontem, o presidente do BC chinês, Pan Gongsheng, sinalizou que a instituição poderá adotar uma taxa de curto prazo como principal referência de sua política monetária.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,52% em Hong Kong, a 18.335,32 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,16% em Tóquio, a 38.633,02 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, a 2.807,63 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,85% em Taiwan, a 23.406,10 pontos, nova máxima histórica.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou estável, à medida que o bom desempenho de ações financeiras e do setor imobiliário compensou a fraqueza de papéis de outros setores. O S&P/ASX 200 encerrou o pregão em Sydney em 7.769,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires