No Alpharrabio, protagonismo feminino é tema das artes e da cultura

O Centro Cultural Alpharrabio vai celebrar sábado, a partir das 10h, o Protagonismo Feminino no Campo das Artes e da Cultura. O equipamento cultural em Santo André será palco do encontro multicultural que vai reunir vozes potentes para debater as criações artísticas produzidas por mulheres a partir de diferentes perspectivas. A jornada cultural oferecerá uma variedade de experiências, desde palestras até oficinas de escrita criativa, passando por debates sobre o dinâmico mercado editorial e bate-papos sobre a importância da literatura para crianças e jovens. Além disso, os participantes terão a oportunidade de participar de sessões de lançamento e venda de livros, mergulhando no universo da produção literária feminina.

Reunindo escritoras, pesquisadoras, poetas e editoras para uma celebração da arte e da literatura, o encontro promete apresentar uma série de atividades diversificadas, todas gratuitas e abertas ao público. “Para este encontro, tentamos montar a programação de modo a aproximar o público dos autores, além de incluirmos ações também para educadores da rede pública de ensino e para jovens escritoras que queiram melhorar sua performance participando da oficina de escrita criativa”, afirma a escritora e curadora artística Ivete Nenflidio.

A abertura do evento será conduzida pela poeta luso-brasileira Dalila Teles Veras, professora Honoris Causa (UFABC), que vai realizar a mediação da mesa O poder da ludicidade para uma educação em Direitos Humanos, inclusiva e para a paz – Toda arte é política?.

A partir das 15h, a editora Sandra Espilotro vai ministrar palestra sobre as tendências do mercado editorial, com a mediação da escritora Vanessa Molnar. E às 16h30, a escritora Luciana Lima Silva conduzirá a terceira parte do encontro, uma oficina de escrita criativa, dentro da proposta Desenvolvendo Narrativas Originais. Ao término da oficina cultural, a autora apresentará sua nova obra Onde habita um pouco de possível, em uma descontraída sessão de autógrafos.

O Alpharrabio fica na Rua Dr. Eduardo Monteiro, 151, Jardim Bela Vista.