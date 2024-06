Grande ABC apresenta ao Estado demandas para saúde e segurança

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC apresentou, em dois encontros nesta semana com integrantes do Governo de São Paulo, as demandas regionais para a saúde e segurança. Na tarde desta quarta-feira (19), uma comitiva regional foi à Secretaria Estadual da Saúde, na Capital, para uma reunião com a secretária-executiva da Pasta, Priscilla Reinisch Perdicaris.

Na ocasião, a entidade destacou pedidos para expansão da Tabela SUS (Sistema Público de Saúde) Paulista, aumento da cooperação financeira para a Apraespi (Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Pires), repasse de recursos financeiros estaduais para auxiliar no custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini e substituição dos convênios no âmbito estadual pelo repasse regular de recursos para os hospitais municipais que atendem o Grande ABC.

Participaram do encontro a vice-presidente do Consórcio e prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli, os prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira, e de Ribeirão Pires, Guto Volpi, além dos secretários de Saúde de Diadema, Zé Antônio, de Santo André, Acácio Miranda, e do secretário-executivo da entidade regional, Aroaldo Oliveira.

Entre as pautas de saúde, também constam a redistribuição de recursos para aumento do número de cirurgias eletivas na região, a integração e interoperabilidade de sistema da Cross (Central de Oferta de Serviços de Saúde) com os principais sistemas do SUS, a implementação da regulação regional, a retomada do projeto para implantação do Complexo Regulador Regional e o cofinanciamento dos Samu (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

SEGURANÇA

Na tarde de terça-feira (18), a reunião foi com a Secretaria da SSP (Segurança Pública do Estado de São Paulo), na sede da Pasta, localizada na Capital, em que um ofício formalizou as principais demandas da região para a área.

O documento foi entregue pelo secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva, que foi recebido pelo assessor da Pasta, o tenente-coronel PM Clodoaldo Cordesco Araújo, responsável por recepcionar demandas de municípios.

Dentre as pautas apresentadas pela região estão a articulação com o Estado para doação de armas do governo de São Paulo para as GCMs (Guardas Civis Municipais). O representante da SSP informou que cinco das sete cidades (Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) já estão na lista para receber o próximo lote de armamentos que for liberado.

Outra pauta foi iniciar o diálogo para a criação de um Observatório Regional de Segurança. A proposta é levar o modelo deste equipamento que já existe em Diadema para as outras cidades, criando uma integração no monitoramento das estatísticas criminais em tempo real. “Foi uma reunião muito produtiva, em que saímos com deliberações importantes sobre todas as demandas que apresentamos. A SSP se colocou à disposição da região para ações conjuntas com o foco na diminuição da criminalidade”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo Silva.

Também foram abordados possíveis investimentos para compra de uniformes e equipamentos para as GCMs, o reforço no efetivo das Polícias Militar e Civil na região, a adesão dos municípios ao programa Muralha Paulista e a participação do Estado no diálogo sobre fortalecimento da indústria da segurança da região por meio de fomento de um APL (Arranjo Produtivo Legal).