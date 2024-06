Luisa Stefani e holandesa Demi Schuurs ganham de alemãs e vão às semifinais em Berlim

A brasileira Luisa Stefani continua acumulando grandes resultados nos torneios de duplas. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, comemorou vaga nas semifinais do Torneio de Berlim ao ganhar de parceria alemã em apenas 59 minutos de confronto.

A vitória, contudo, demorou bem mais para ser confirmada. Por causa da chuva que atinge a Alemanha, brasileira e holandesa tiveram de esperar um bom tempo para entrar na quadra 2 e confirmar mais um triunfo na competição disputada a nível WTA 500.

Stefani e Schuurs venceram por 6/2 e 6/4 e ainda não sabem quando voltam à quadra. O duelo semifinal deve ocorrer na sexta-feira caso o clima melhore. Mas podem jogar somente no sábado, ainda com rivais indefinidas e que serão definidas somente nesta quinta.

"Ótima vitória hoje, jogamos uma partida muito sólida do começo ao fim. As duas batem muito forte, bem agressivas, mas conseguimos cuidar de nossos games de saque, o que é muito importante na grama", comemorou Stefani, sem esconder a preocupação com as condições climáticas.

"Dia foi longo por causa da chuva, mas não afetou em nada nosso desempenho. Agora é aguardar nossas oponentes que saem amanhã (quinta-feira)", completou a tenista, citando o confronto entre as ucranianas Nadiia e Lyudmila Kichenov diante das chinesas Saisai Zheng e Xinyu Wang.