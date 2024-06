Governo buscará nas próximas 2 semanas medidas de compensação para desoneração, diz Padilha

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo espera chegar a um acordo com o Congresso e com empresários em até duas semanas para viabilizar uma fonte de compensação para a desoneração da folha de pagamentos. "Nosso esforço vai ser buscar, em até duas semanas, concluir essa proposta para que ela possa ser incluída no relatório do senador Jaques Wagner (relator do projeto de lei da desoneração)", disse Padilha, após reunião nesta quarta-feira, 19, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes do governo.

Ele repetiu que as sugestões apresentadas pelo Senado (como o "refis" para multas de agências reguladoras, repatriação de recursos mantidos no exterior e uso de depósitos judiciais esquecidos) "não são perenes", mas "podem compor a cesta" de medidas para compensar a desoneração.

"Algumas das sugestões do Senado não são perenes, mas podem compor cesta de compensação", afirmou Padilha.