Mãe de João Guilherme, Naira Ávila fala do relacionamento do filho sem citar Bruna Marquezine: Estou vendo meu filho feliz

Hablou! Mãe do João Guilherme, Naira Ávila abriu seu coração sobre o relacionamento que seu filho está vivendo. Sem falar o nome de Bruna Marquezine, ela diz estar feliz por ver o herdeiro bem e contente. Os dois são alvo de notícias sobre estarem juntos e que estão cada vez mais interagindo nas redes sociais e aparecendo juntinhos em público - além de terem sido flagrados aos beijos no fim de semana.

Dessa vez, a mãe do ator falou em uma entrevista para a revista Marie Claire, que está muito feliz em ver seu filho feliz:

- Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso.

Além disso, a empresária compartilhou detalhes de sua vida pessoal, tais como a construção de sua carreira e a criação dos filhos:

- A minha vida é como a de muitas outras mulheres, eu sou muito unida aos meus filhos, minha família.

Naira foi mãe solo muito cedo, quando teve João Guilherme, fruto do breve relacionamento dela com o cantor Leonardo. Visto isso, ela teve que batalhar para criar o ator e hoje é CEO de uma rede de clínicas estéticas. Ela conta como surgiu a ideia:

- Foi pela necessidade. Eu era menina, adolescente e dançava em um grupo na Bahia, minha vida era isso. Depois, já indo para uma fase mais jovem, entrei na faculdade de Jornalismo, só que engravidei no primeiro ano da faculdade. Não tive oportunidade de estagiar e optei por ficar com meu filho. Era mãe solo e não tinha ajuda para compartilhar as tarefas de cuidado.

A empresária também conta que se enxergou em uma posição sem oportunidades, já que estava distante do mercado de trabalho:

- Quando abri a empresa, não sabia o que tinha que fazer. Graças a Deus tudo foi acontecendo muito rápido. Foi tudo muito intuitivo, fazendo e aprendendo. Isso me ensinou muito. Não aprendi na faculdade, apanhei para caramba e apanho até hoje, ainda estou aprendendo, mas agora a gente tem uma estrutura bem trabalhada.

Ela ainda diz que tem muito orgulho do que construiu:

- Se eu cresço, aquelas mulheres que estão ali comigo também crescem. Tem tantas histórias de meninas, a maioria chega sem ensino superior, muitas casaram, compraram apartamento, carros, são mães, cuidam de mães. Cuidar de mulheres, estar com mulheres, abrir essa porta para fortalecer o empreendedorismo feminino, a liberdade financeira feminina, é muito lindo. Eu tinha um filho que queria coisas que a pensão não poderia pagar mais. Não tive opção, ergui as mãos e fui.

Naira divide como foram os primeiros anos de João, que cresceu no interior dos seus dois ao cinco anos de idade. Segundo ela, um dos motivos do filho ser consciente é ter crescido por lá:

- Eu morava dentro dessa comunidade. Meu filho nasceu em um lugar muito protegido espiritualmente, amparado de amor. Ele cresceu pé no chão.

Ela também é mãe de Pietro, e conta que a criação dos filhos foram diferentes, tanto por sua maturidade, quanto pelos dias atuais:

- São dois filhos de mães diferentes. Uma quando eu tinha 20 anos e outra com 34. A primeira, cheia de exigências, pensava que o filho tinha que dar certo, ser correto? era eu por ele. Fui muito mais firme com o João Guilherme do que sou com o Pietro. Agora sou mais light, mais tranquila.

Ela finaliza falando que tem muito orgulho de João Guilherme e elogia o filho. De acordo com a empresária, o ator sabe lidar muito bem com seus sentimentos e tem sempre a cabeça no lugar:

- Ele é um menino que tem que ter o emocional muito forte para conseguir lidar com as coisas chatas. É muito silencioso, não fala. Você não vê ele ficar louco, falar que fizeram isso ou aquilo. Mas eu sou mãe. Sei que ele está sentindo e aquela é a forma dele de sentir, que não é verbalizando ou xingando. Ele tem muita sabedoria para lidar com isso e não entrar nessa energia, mantendo seus critérios, valores, sua ética.

E aí, você está torcendo para que Bruna Marquezine a tenha como sogra?