Fabiana Justus explica motivo de não usar peruca durante tratamento contra leucemia

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano, a influenciadora digital Fabiana Justus explicou o motivo de não utilizar peruca durante seu tratamento.

"Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem com peruca no meu dia a dia", revelou.

que se sente desconfortável com o adereço. "Não me senti eu. Mas cada um é cada um ... Até porque quem não é exposta às vezes não está a fim de dar explicações pessoais", explicou ainda a filha de Roberto Justus.

Ela já havia falado sobre o crescimento do cabelo após a doença, ressaltando que varia de pessoa para pessoa.

Relembre a história

Aos 37 anos, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, após uma visita ao pronto-socorro devido à dor nas costas e febre. Ela compartilhou nas redes sociais a notícia da doação em 27 de março.

Após o diagnóstico, Fabiana iniciou o tratamento com quimioterapia, para o qual ficou internada por um mês no primeiro ciclo. Ela destacou a importância da doação, agradecendo ao doador anônimo e mencionando a compatibilidade 100% como crucial para o sucesso do tratamento.

A influenciadora digital conseguiu um transplante de medula óssea em abril.