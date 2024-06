Marrone, da dupla com Bruno, está com glaucoma avançado e passa por cirurgia de emergência

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, está com glaucoma em estágio avançado nos dois olhos e precisou passar por uma cirurgia de emergência na última segunda-feira, 17. Segundo a equipe do cantor, que divulgou a notícia via Instagram, Marrone passa bem, mas precisa se ausentar dos palcos pelo menos por 15 dias.

Bruno cantará sozinho enquanto o companheiro de dupla se recupera. Ainda segundo a equipe, nenhum show será cancelado. O diagnóstico foi recebido durante uma consulta de rotina. "O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos. Em uma consulta de rotina, os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro. Marrone foi internado no hospital CBCO - Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem", diz a nota oficial.

O sertanejo segue internado no Hospital de Olhos CBCO, em Goiânia.