Lutando contra o Z-4, Corinthians encara o Inter-RS em Santa Catarina

Na fuga contra a zona da degola e buscando o segundo triunfo no Brasileirão, o Corinthians viajou até Santa Catarina para encarar o Inter-RS, às 21h30, no Estádio Orlando Scarpelli.

Na 16ª posição, com sete pontos, o Timão é o primeiro clube fora do Z-4. O técnico António Oliveira não contará com o goleiro Carlos Miguel, que cumpre suspensão. Porém, Gustavo Henrique, desfalque na última rodada, esta à disposição.