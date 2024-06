Em sequência invicta, S.Paulo enfrenta Cuiabá de olho no G-4

Fora do G-4 após o empate no clássico contra o Corinthians. domingo, o São Paulo espera voltar a vencer para não se afastar dos líderes do Brasileirão. Para isso, precisará bater o Cuiabá, no MorumBis, às 20h de hoje.

Em boa fase, o Tricolor está há sete rodadas invicto, e ocupa a sexta colocação, com 15 pontos. Já os adversários, após um início turbulento, chegam com moral após aplicarem goleada, por 5 a 0, sobre o Fortaleza.