Santos visa pôr fim a jejum e a salvar a pele de Carille na Série B

As quatro derrotas seguidas deixaram o técnico Fábio Carille ameaçado no comando do Santos, e para se manter no cargo, tem a missão de bater o Goiás hoje, às 19h, na Vila Belmiro.

Em sétimo, com 15 pontos, o Peixe encara um adversário melhor posicionado, já que os goianos são os atuais quintos colocados, com 18.