Na China, taxa de desemprego entre jovens cai a 14,2% em maio, menor nível desde janeiro

A taxa de desemprego entre os jovens da China caiu de 14,7% em abril para 14,2% em maio, segundo levantamento do Escritório Nacional de Estatísticas chinês (NBS, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira, 19. O resultado é o nível mais baixo de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos desde que o departamento de estatísticas revisou a metodologia em janeiro de 2024.

Na segunda-feira, 17, o NBS informou que a taxa de desemprego geral ficou inalterada em relação ao mês anterior, em 5,0% em maio.

No ano passado, a China suspendeu a divulgação da taxa de desemprego entre os jovens, quando o número subiu para um recorde de 21,3% em junho de 2023. O departamento de estatísticas afirmou que mudaria sua metodologia para excluir os estudantes em seu cálculo, o que aconteceu no início deste ano e, desde então, a taxa se mantém distante do nível de 20%. Fonte: Dow Jones Newswires