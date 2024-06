BCE: Liquidez de bancos europeus deve permanecer elevada no médio prazo

O Banco Central Europeu (BCE) espera que a liquidez de bancos europeus permaneça ampliada no médio prazo, mas um declínio na reserva das instituições financeiras é esperado, visto que o BCE e as entidades do Eurosistema têm diminuído seu balanço patrimonial para normalizá-lo ao ritmo anterior à pandemia de covid-19.

O BCE espera, porém, que os bancos mantenham uma reserva de liquidez maior do que antes, visto que as práticas de gestão de risco se tornaram mais relevantes e as experiências de crises como a pandemia e a guerra na Ucrânia tornaram os bancos mais conscientes dos riscos de transmissão.

Com a redução do balanço, então, os bancos procurarão formas alternativas de captação de liquidez, afirma o BCE, ao destacar as fontes de financiamento baseadas no mercado. Neste contexto, os instrumentos de financiamento garantidos, como os mercados de recompra e de obrigações cobertas, vão ganhar mais importância na redistribuição do excesso de liquidez em todo o sistema bancário, diz a análise do BC europeu.