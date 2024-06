Claudia Alencar passa por nova cirurgia de emergência na coluna: 'sem previsão de alta'

Após receber alta no último dia 6 de junho, depois de 6 meses internada por conta de uma infecção bacteriana, Claudia Alencar precisou retornar ao hospital para realizar uma cirurgia de emergência. Na última sexta-feira, 14, a atriz deu entrada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro e precisou passar por um procedimento na coluna.

"A atriz Claudia Alencar passou por uma cirurgia na coluna sexta-feira, 14, está fazendo fisioterapia, já caminha e anda pelo hospital, e apresenta redução na dor. Está em pleno processo de recuperação sem previsão de alta", informou a assessoria da artista, em nota enviada ao Estadão.

Em dezembro de 2024, Claudia precisou ser internada para tratar uma grave infecção bacteriana após passar por uma cirurgia de coluna. Em março, ela iniciou a reabilitação e começou a caminhar novamente.

Claudia Alencar fez sucesso ao atuar em novelas como Tieta (1989) e Fera Ferida (1993). Sua última aparição na TV foi em 2017, na novela Rock Story. Ela iria retornar em Beleza Fatal, novela do streaming Max, entretanto, teve que abandonar o projeto por conta do problema de saúde.