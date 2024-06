Tropas da Otan fazem treinamento em região estratégica do Mar Báltico

Cerca de 9 mil tropas de 20 países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) participam neste mês de exercícios militares na região do Mar Báltico, que se tornou estrategicamente sensível após a invasão russa à Ucrânia. Uma das novidades é a participação da Suécia como membro Otan, após entrar na organização no início do ano.

A região é estrategicamente sensível devido aos gasodutos vindos da Rússia e da Noruega até a Alemanha e outros países europeus. A guerra na Ucrânia acentuou a preocupação com a região, que também teve aumento de atividade naval russa.

O treinamento inclui limpeza de minas navais, detecção de submarinos, aterrissagem de paraquedas e resposta a situações de vitimização em massa. O objetivo, segundo oficiais, é aumentar a interoperabilidade das tropas e destacar o comprometimento dos aliados na força conjunta.