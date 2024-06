Correção: Pesquisa Quaest: Paes tem ampla vantagem no 1º turno com 51% dos votos

Na matéria divulgada anteriormente, haviam erros no título e no primeiro parágrafo. A pesquisa sobre a eleição para prefeito do Rio é da Quaest e não do Genial, como constou. Segue a nota corrigida.

A disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro é liderada pelo prefeito e pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), de acordo com levantamento da Quaest, divulgado nesta terça-feira, 18. Segundo o instituto de pesquisa, o atual prefeito tem 51% das intenções de voto no primeiro turno, no levantamento estimulado. Paes é seguido pelo Delegado Ramagem (PL), que tem 11%, Tarcísio Motta (PSOL), com 8%, Rodrigo Amorim (União), com 4% e Marcelo Queiroz (PP), com 2%.

De acordo com o levantamento, 20% dizem que votarão em branco ou nulo ou não irão votar e 4% estão indecisos.

Em um segundo turno contra Ramagem, Paes venceria com ampla vantagem, com 57% dos votos contra 27% do deputado federal do PL. Indecisos somam 2% e em branco, nulos ou que não pretendem votar, 14%.

Na pesquisa espontânea, quando o pesquisador não indica os nomes dos pré-candidatos, Paes tem 12%, Delegado Ramagem, 3%, outros pré-candidatos juntos 2%, indecisos 81% e em branco, nulos ou não pretendem votar, 2%.

O que poderia mudar um poucos os números, mas sem alterar o quadro geral, seriam os apoios. De acordo com o levantamento, enquanto Paes é prejudicado ao ter o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ramagem poderia alcançar um eleitorado maior com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao seu lado. De acordo com a pesquisa, com os apoios, Paes teria 47% dos votos enquanto Ramagem diminuiria a distância, alcançando 29% dos eleitores.

A pesquisa também mediu a avaliação da gestão Paes, que é vista como positiva para 35%, negativa para 24%, e 38% a consideram regular.

A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número RJ-04459/2024. A coleta foi realizada entre os dias 13/06 e 16/06, com eleitores do Rio de Janeiro de 16 anos ou mais. Foram 1.145 entrevistas presenciais e a margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95%.