Gabriel Novaes fratura o braço e desfalca a Ponte Preta diante do Botafogo-SP

O último treinamento da Ponte Preta antes da partida contra o Botafogo-SP, na quarta-feira trouxe uma notícia ruim para Nelsinho Baptista. O atacante Gabriel Novaes quebrou o braço direito e ficará afastado alguns meses.

"O atleta Gabriel Novaes Fernandes, após choque contra outro atleta durante treinamento desta terça-feira (18), sofreu fratura fechada da diáfise do rádio direito com lesão da articulação rádio ulnar distal", diz a nota oficial do clube de Campinas.

Artilheiro da Ponte na Série B do Brasileiro, com três gols, Gabriel Novaes vai passar por cirurgia nesta quarta, no Hospital Vera Cruz, em Campinas. Só depois do procedimento que o clube vai se pronunciar sobre o tempo de recuperação.

Emprestado pelo Red Bull Bragantino em fevereiro, Gabriel Novaes admitiu que vivia um dos melhores momentos da sua carreira. No último sábado, foi ele quem garantiu a vitória sobre o Novorizontino.

Na partida contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro, a vaga de Gabriel Novaes será ocupada por Jeh, que fica à disposição depois de cumprir suspensão automática.