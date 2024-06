CNDL/SPC: Inadimplência atinge em maio 68,76 mi de consumidores no Brasil, recorde histórico

O total de negativados no Brasil se manteve em 68,76 milhões em maio, repetindo o resultado de abril - o maior da série histórica do levantamento. Esse número representa 41,79% dos brasileiros adultos. Na comparação com igual mês do ano passado, o porcentual de inadimplentes do Brasil teve ligeira queda de 0,04%. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

"Os imprevistos, a redução de renda e a falta de controle no orçamento são grandes motivadores da inadimplência e a prioridade acaba sendo o pagamento daquelas contas que sofrem cortes no fornecimento dos serviços como internet, telefone, água e luz", afirma o presidente da CNDL, José César da Costa.

O levantamento, feito com base em informações de capitais e cidades do interior de todos os 26 Estados da federação, além do Distrito Federal, indica que o público entre 30 e 39 anos representa a parcela mais expressiva de devedores, chegando a 23,69%. Já em relação ao gênero dos inadimplentes, as mulheres correspondem a 51,14% e os homens 48,86%.

Quando somados todos os débitos pendentes, a média da dívida das pessoas inadimplentes é de R$4.445,19. Segundo os dados, cada consumidor negativado devia, em média, para 2,10 empresas credoras. Os números ainda mostram que quase três em cada dez consumidores (30,70%) tinham d dívidas no valor de até R$ 500, porcentual que chega a 44,72% quando se fala de valores até R$ 1.000.