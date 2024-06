CNI defende manutenção do ritmo de corte da taxa Selic

Às vésperas da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa Selic, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) manifestou-se favorável à continuidade do ciclo de cortes de juros. "O mais apropriado, neste momento, é manter o ritmo de corte de 0,25 na Selic. A medida contribuirá para mitigar o custo financeiro suportado pelas empresas e pelos consumidores, sem comprometer o combate à inflação", defende o presidente da CNI, Ricardo Alban, em nota divulgada há pouco.

A avaliação da entidade é que a Selic, atualmente em 10,5% ao ano, ainda está em um patamar muito alto e atua no sentido de contrair a atividade econômica, dificultando o acesso ao crédito e, consequentemente, reduzindo o crescimento econômico. A indústria entende que "a continuidade do ciclo de cortes de juros amenizará esses prejuízos sem comprometer o controle da inflação, uma vez que a política monetária continuará bastante contracionista".

A avaliação majoritária do mercado, no entanto, é de que o Copom irá manter a Selic estável em 10,5% ao ano. Segundo o Projeções Broadcast, essa é a expectativa de 43 de 50 casas consultadas (86%).

A CNI argumenta ainda que, mesmo que o Copom decida por uma redução de 0,25 ponto porcentual, a taxa de juros real ficará em 6,4% ao ano. "Isso significa que a taxa de juros real ainda estará 1,9 ponto porcentual acima da taxa de juros real neutra - aquela que não estimula nem desestimula a atividade econômica, estimada pelo Banco Central em 4,5%", diz a nota.

"Os reflexos dessa política monetária ficam claros quando se observa o comportamento da atividade econômica. As previsões apontam que o crescimento do PIB deve ser menos intenso este ano do que foi no ano passado: 2,9% em 2023, contra previsão de 2,08% em 2024, segundo o Relatório Focus."

Para a CNI, o atual comportamento da inflação não justifica a interrupção do ciclo de cortes na Selic, "que seria precipitada e inadequada".